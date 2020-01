Roma-Torino, le probabili formazioni dei quotidiani. C’è ancora Florenzi sulla destra, Perotti in vantaggio su Mkhitaryan

Pagine Romaniste – Riprende il campionato e Paulo Fonseca riparte dalle certezze. Contro il Torino, tra assenze e conferme, il tecnico portoghese si affiderà a molti dei giocatori che gli hanno dato le migliori risposte nell’ultimo periodo positivo. Tra i pali Pau Lopez, difeso da una linea composta da Florenzi, che sembra essersi ripreso la titolarità, Mancini, Smalling e Kolarov. In mediana si trova l’inamovibile coppia Veretout-Diawara, ma anche la batteria dei trequartisti sembra essersi consolidata, con Zaniolo, Pellegrini e Perotti, sempre in vantaggio su Mkhitaryan. In avanti il riferimento offensivo sarà immancabilmente Edin Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

TUTTOSPORT

Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

IL MESSAGGERO

Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

IL TEMPO

Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

LA STAMPA

Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.