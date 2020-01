Roma-Torino, le pagelle dei quotidiani. Mancini-Smalling: crolla il muro. Diawara il più lucido, Perotti a intermittenza

Pagine Romaniste – La Roma inizia con una bruciante sconfitta casalinga il suo 2020. Il match contro il Torino è stata una delle prove meno brillanti dell’ultimo periodo giallorosso, che era stato finora caratterizzato dalla solidità difensiva. Proprio questo aspetto è venuto meno nella serata di ieri: gravemente insufficiente la prestazione di Mancini e non lucidissimo nemmeno Smalling, sulla cui valutazione grava però l’ingenuità sul rigore causato. Male anche Kolarov e Florenzi. Dalla cintola in su a salvarsi sono in due: Diawara, pulito in costruzione e presente in fase di recupero, e Perotti, acceso a intermittenza. Spento il faro della Roma, Edin Dzeko, in serata ‘no’.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (CECCHINI)

Pau Lopez 6; Florenzi 5, Smalling 6,5, Mancini 5, Kolarov 5,5; Diawara 6, Veretout 6; Zaniolo 6, Pellegrini 6,5, Perotti 6; Dzeko 5. Subentrati: Mkhitaryan 5, Kalinic 5, Under sv. Allenatore: Fonseca 5.

CORRIERE DELLO SPORT (MAIDA)

Pau Lopez 6; Florenzi 5, Smalling 5, Mancini 5, Kolarov 5,5; Diawara 5,5, Veretout 5; Zaniolo 5,5, Pellegrini 5,5, Perotti 6,5; Dzeko 5. Subentrati: Mkhitaryan 5,5, Kalinic 5, Under sv. Allenatore: Fonseca 5.

TUTTOSPORT (FORTE)

Pau Lopez 6; Florenzi 4, Smalling 5,5, Mancini 4,5, Kolarov 5; Diawara 5; Veretout 5,5; Zaniolo 5, Pellegrini 5, Perotti 6,5; Dzeko 4,5. Subentrati: Mkhitaryan 5, Kalinic 5, Under sv. Allenatore: Fonseca 5.

CORRIERE DELLO SPORT (VALDISERRI)

Pau Lopez 6; Florenzi 4, Smalling 6, Mancini 4, Kolarov 5; Diawara 5,5, Veretout 5,5; Zaniolo 5,5, Pellegrini 5, Perotti 6; Dzeko 4. Subentrati: Mkhitaryan 5, Kalinic 5, Under sv. Allenatore: Fonseca 5.

LA REPUBBLICA (PINCI)

Pau Lopez 5,5; Florenzi 5, Smalling 5,5, Mancini 5, Kolarov 5,5; Diawara 6, Veretout 5; Zaniolo 5,5, Pellegrini 5,5, Perotti 6; Dzeko 5. Subentrati: Mkhitaryan 5,5, Kalinic 5, Under sv. Allenatore: Fonseca 5.

IL TEMPO (AUSTINI)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 4,5, Smalling 5, Mancini 4,5, Kolarov 5,5; Diawara 6,5, Veretout 5; Zaniolo 5, Pellegrini 5, Perotti 5,5; Dzeko 5. Subentrati: Mkhitaryan 5,5, Kalinic 5,5, Under sv. Allenatore: Fonseca 5,5.

LA STAMPA (DE SANTIS)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 4,5, Smalling 5,5, Mancini 5, Kolarov 6; Diawara 6, Veretout 5; Zaniolo 5, Pellegrini 5, Perotti 6; Dzeko 5,5. Subentrati: Mkhitaryan 5, Kalinic sv, Under sv. Allenatore: Fonseca 5.

IL GIORNALE (PUGLISI)

Pau Lopez 6; Florenzi 5,5, Smalling 5,5, Mancini 5, Kolarov 5,5; Diawara 5,5, Veretout 5; Zaniolo 5, Pellegrini 5,5, Perotti 5,5; Dzeko 5. Subentrati: Mkhitaryan 5,5, Kalinic 5,5, Under sv. Allenatore: Fonseca 5,5.

IL ROMANISTA (PASTORE)

Pau Lopez 6; Florenzi 5,5, Smalling 6, Mancini 5,5, Kolarov 6; Diawara 6,5, Veretout 6; Zaniolo 5,5, Pellegrini 6, Perotti 6; Dzeko 5. Subentrati: Mkhitaryan 5,5, Kalinic 5,5, Under sv. Allenatore: Fonseca 5,5.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Pau Lopez 5,5; Florenzi 4,5, Smalling 4,5, Mancini 4, Kolarov 5,5; Diawara 6, Veretout 5; Zaniolo 5, Pellegrini 5,5, Perotti 5,5; Dzeko 5. Subentrati: Mkhitaryan 5, Kalinic 5,5, Under sv. Allenatore: Fonseca 5.