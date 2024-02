Daniele De Rossi non ha convocato Rick Karsdorp. Come riportato da Angelo Mangiante, il terzino olandese non siederà neanche in panchina nel match delle 18:30 contro il Torino. Il motivo dell’esclusione è legato alle condizioni fisiche non ottimali del difensore, dunque il mister giallorosso probabilmente punterà su Celik o Kriatansen.