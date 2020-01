Per la sfida di stasera tra Roma e Torino, il tecnico granata Mazzarri avrà ben nove giocatori indisponibili. Tra questi l’ultimo della lista è Laxalt, convocato per la partita e arrivato fino nella capitale. L’ex Genoa però è in stato febbrile. Al suo posto saranno schierati sulle fasce De Silvestri e Ola Aina. Lo riporta il sito Toro.it