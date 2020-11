Roma, testa a Napoli

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Questa sera la Roma penserà soprattutto al Napoli. Fonseca sta recuperando titolari e domenica ci saranno Dzeko e Pellegrini, partiti ieri anche per l’Europa League, e spera di riavere anche Ibanez e Smalling. Contro il Cluj i giallorossi vogliono allungare la loro striscia, ma la squadra è in piena emergenza in difesa. “Ci mancano molti giocatori, ma non deve essere una scusa. Abbiamo una squadra pronta per affrontare un avversario forte“, le parole di Fonseca. Stasera riposeranno alcuni titolari e tra questi c’è Spinazzola: “Giocherà Calafiori. Spinazzola sta giocando sempre molto bene, ma in questo momento è importante anche gestire gli elementi della rosa che hanno giocato di più“. Pellegrini giocherà un tempo, Dzeko partirà dalla panchina e farà rodaggio anche lui. Quattro giovani in panchina: Berti, Tripi, Milanese e Ciervo.