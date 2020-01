Roma, tentazione difesa a tre per frenare CR7

Prove tecniche per la nuova Roma. Paulo Fonseca infatti, dopo la brutta sconfitta interna contro il Torino, sta pensando di cambiare pelle alla sua squadra per affrontare meglio domani la Juventus di Sarri. In che modo? Con la difesa a tre, provata già ieri a Trigoria, con l’inserimento di Mert Cetin. Il turco in stagione ha giocato titolare due volte, contro Napoli e Spal. Questo modulo potrebbe aiutare anche sugli esterni, con Kolarov e Florenzi che potrebbero formare in ripiegamento una difesa a cinque salvo poi attaccare con più efficacia. Lo riporta Il Corriere della Sera.