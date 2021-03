Roma, tegola Mkhitaryan: lesione al polpaccio destro. Rientro dopo la sosta

Mkhitaryan ha svolto questa mattina gli esami strumentali alla clinica romana Villa Stuart. Le analisi sull’attaccante hanno evidenziato una lesione al polpaccio destro e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno.

Al minuto 35 di Roma-Shakhtar Donetsk Fonseca ha perso per un infortunio muscolare l’armeno, costretto a far posto a Borja Mayoral. Ex della sfida, Mkhitaryan ha accusato un problema al polpaccio destro e, dopo aver provato a continuare, ha deciso di abbandonare il campo. Oggi sono arrivati gli esiti degli esami strumentali, che mettono la Roma in difficoltà: l’armeno è uno dei pilastri della formazione titolare di Fonseca ed è probabile che il suo rientro arrivi direttamente dopo la sosta del campionato.