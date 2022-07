Roma, Svilar ha già fretta: “Non vedo l’ora di iniziare”

La Gazzetta dello Sport – La voglia di giocarsi al meglio l’avventura romana, per Mile Svilar, è tanta. Oggi, alle 12.30 si presenterà in conferenza, ieri invece è sbarcato a Roma alle 9.30 e la giornata è stata un po’ meno frenetica rispetto a quelle che vivono in genere i nuovi acquisti perché aveva già sostenuto le visite mediche.

La Roma lo prende a parametro zero dal Benfica, con indennizzo al club portoghese visti i buoni rapporti e visto che l’ok alle visite è arrivato quando, formalmente, era ancora un loro tesserato: l’intenzione è farlo crescere un anno con Rui Patricio e capire se ci siano o meno i margini per farlo diventare il numero uno.