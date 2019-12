Roma su Nandez. Offerto Tete, terzino del Lione

Non è facile ma la Roma vuole rinforzare la rosa a gennaio. Per quanto riguarda il terzino, Petrachi ha già fatto qualche sondaggio e nei giorni scorsi gli è stato offerto Kenny Tete, classe ’95 del Lione. Difensore completo, più bravo a difendere che ad attaccare, è un giocatore che interessa. Per l’attacco invece, se si riuscisse a piazzare Kalinic, il direttore sportivo romanista potrebbe fare l’affondo decisivo per il prestito di Mariano Diaz o per uno tra Kean e Pinamonti. Anche in mezzo può muoversi qualcosa. Se parte uno degli esterni, il nome buono può essere quello di Nandez del Cagliari. Per giugno invece si guarda a Castrovilli. Lo riporta Il Corriere dello Sport.