Roma, striscione di alcuni tifosi al Gianicolo: “New Balance, old crest” – FOTO

In settimana la Roma ha ufficializzato la nuova sponsorship con New Balance, che vedrà il brand sportivo di fama internazionale diventare Club’s Official Kit Supplier a partire dal prossimo campionato. Alcuni tifosi giallorossi hanno voluto esprimersi su questo accordo esponendo uno striscione al Gianicolo invocando anche al ritorno del vecchio stemma: “New Balance, old crest“.