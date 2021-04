Roma, squadra in partenza per Reggio Emilia – VIDEO

Dopo la sosta delle nazionali, la Roma è pronta per affrontare il Sassuolo per tenere viva la speranza di un piazzamento in zona Champions League. I giallorossi arrivano all’appuntamento con diverse defezioni e giocatori non al meglio, ma Fonseca recupera Cristante e Veretout contro i neroverdi.

Leggi anche: Sassuolo, De Zerbi: “La Roma gioca bene, vuole comandare la partita. Domani sarà una gara aperta”

Il club ha convidiso sui Twitter la partenza della squadra alla volta di Reggio Emilia che è stata effettuata poco prima delle 17. L’appuntamento è fissato per domani pomeriggio alle ore 15.