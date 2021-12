Roma spuntata: Mou a caccia dell’antidoto

Il Messaggero (S. Carina) – Dentro o fuori. Domani a Bergamo non c’è una terza via. La Champions è lontana 8 punti ma l’occasione è sul piatto. Prendere o lasciare, rientrare in gioco accorciando sul gruppetto delle prime 4 oppure rassegnarsi ad una stagione anonima, almeno in campionato. E per vincere servono i gol.

La palla passa quindi ad Abraham e Zaniolo. Serve un attacco Special per superare la squadra di Gasperini, reduce da 6 successi consecutivi in campionato ma paradossalmente fragile quando gioca in casa. Il ko con il Villarreal è soltanto l’ultima conferma. Anche in serie A, i nerazzurri volano in trasferta (8 vittorie e un pareggio) ma rallentano al Gewiss Stadium (appena l’11° rendimento con 12 punti sui 24 disponibili). Il contrario dei giallorossi che all’Olimpico sono da Champions (quarti) con 6 vittorie, un pari e due ko mentre fuori hanno rimediato 5 sconfitte e 3 successi.

L’attacco, si diceva. Urge un’inversione di tendenza. Decisa e immediata. La Roma è la seconda squadra in serie A (dietro l’Inter) per tiri in porta (285) ma ha soltanto il 10° reparto del torneo (26 gol). La media giallorossa è di 1,5 reti ogni 90’, lontana da quella dei ragazzi di Gasperini (2,17). Per intenderci, Zapata (9) ha segnato quanto tutti loro messi insieme: Abraham (4), Zaniolo (0), Shomurodov (1), Mkhitaryan (2), Mayoral (0) ed El Shaarawy (2).

Fonseca la definiva “scarsa efficacia”. Di certo a Trigoria si difetta nella mira. Abraham sinora ha concluso 31 volte, centrando lo specchio in 16. La percentuale di realizzazione, considerando i 4 gol, è 12,9%. Zapata viaggia al doppio (25,7%). Soprattutto Tammy è chiamato alla grande partita.

Il confronto a distanza col colombiano, che avrebbe potuto sostituire quest’estate prima del “no grazie” ai Percassi, deve rappresentare la molla emotiva. Sia lui che Zaniolo, poi, debbono infrangere un tabù: Nicolò vuole sbloccarsi in campionato, Abraham cerca il primo acuto contro una big. Al momento ha segnato contro Salernitana, Udinese, Venezia e Torino, palesando una mancanza di incisività sotto porta.