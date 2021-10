Roma, Spinazzola sorride: controllo ok, il rientro si avvicina

corrieredellosport.it (J.Aliprandi) – Il rientro di Leonardo Spinazzola è sempre più vicino. Oggi il terzino è stato visitato dal professor Lasse Lempainen. Le risposte sono state positive e tutto prosegue nel migliore dei modi. Ora il giallorosso può cominciare l’ultima fase del suo recupero. Questa fase prevede palestra e campo forzando un po’ più per cominciare la parte della riatletizzazione. Spera di tornare in gruppo alla fine di novembre anche se Spinazzola vorrebbe la convocazione già per la gara di Conference League contro lo Zorya. In ogni caso il mese clou sarà dicembre quando la Roma lo riavrà in campo definitivamente.