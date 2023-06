L’occasione per dirsi arrivederci e applaudire l’impresa sfiorata. Nel pre partita di Roma-Spezia, il pubblico giallorosso – accorso numero, 60.000 spettatori – ha ringraziato la squadra dello squalificato Mourinho per la finale di Europa League. Tanti gli striscioni esposti, tra cui: “Mancò il rigore, non il valore. Grazie Ragazzi, l’avete onorata”. Il mondo romanista è sempre al fianco della squadra e di Mourinho.