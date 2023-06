Roma-Spezia, fischi per Wijnaldum

Un rapporto che sta finendo male. Malissimo. All’annuncio delle formazioni di Roma–Spezia, la presentazione di Gini Wijnaldum è stata accompagnata da sonori fischi dello Stadio Olimpico, di nuovo sold out. I tifosi romanisti non hanno apprezzato lo scarso impegno del centrocampista olandese durante la finale di Europa League contro il Siviglia. Sui social, infatti, si è aperto subito il dibattito sulla gara di Gini, reo di non aver dato il massimo e di non essere emotivamente coinvolto con i compagni durante i rigori.

Ultima partita di campionato, ma probabilmente anche ultima di Wijnaldum. Il riscatto dal PSG sembra assai improbabile, sia per quanto fatto durante l’anno che per lo stipendio percepito dall’ex Liverpool.