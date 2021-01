Roma-Spezia, i convocati di Fonseca: out Diawara per un fastidio tendineo alla gamba sinistra

Niente da fare per Amadou Diawara. Il centrocampista sta cercando spazio e lo poteva trovare questa sera contro lo Spezia, ma non è stato convocato da mister Fonseca. Per il guineano un fastidio tendineo alla gamba sinistra. Lo riporta Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport. C’è invece Davide Santon.

PORTIERI: Farelli, Pau Lopez, Fuzato.

DIFENSORI: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Smalling, Santon, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola.

CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout.

ATTACCANTI: Podgoreanu, Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez.