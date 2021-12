Roma-Spezia 2-0, le pagelle: Smalling ed Ibanez cabezazos. Mayoral Paganini

Pagine Romaniste (R. Gentili) – La Roma sorride. Senza strafare, i giallorossi superano 2-0 lo Spezia. In fotocopia i due gol: entrambi firmati da difensori ed entrambi su angolo. Apre quella di Smalling (6’), segue poi quella di Ibanez (57’). Dopo il raddoppio del brasiliano, lo Spezia prova ad affacciarsi con Manaj, la cui rete è però annullata per fuorigioco dopo il check del Var. Ridotta la distanza col quarto posto, ora lontano 8 punti.

LE PAGELLE

Rui Patricio 7 – In casa quando Reca (alla mezz’ora del primo tempo), Agudelo (prima fase della ripresa) chiamano. Reattivo come non mai sul tiro ravvicinato di Manaj.

Ibanez 7 – Parte a manetta, in ogni senso: stronca le fiammate ligure prima e gli avversari poi. Redarguito dopo due interventi duri, va in confusione. Nei minuti di appannamento, si muove male in uscita e porta Reca a scaldare le mani di Rui Patricio. Rischiata l’ammonizione a fine primo tempo con la trattenuta di maglia su Manaj. Usa la testa e sta più attento. La usa anche per raddoppiare.

Smalling 7,5 – Sontuoso. Porta la Roma in vantaggio, che poi protegge facendosi trovare ovunque – e su chiunque – in difesa. Esce per un infortunio. (Dal 64’ Diawara 6 – Un brivido appena entrato, dopo poche sbavature).

Kumbulla 6 – Le poche incertezze dei primi minuti lasciano spazio ad una prestazione ferrea. Il passaggio errato – destinato a Cristante – alla mezz’ora permette allo Spezia di alzare la testa: il cross che ne consegue viene respinto proprio da lui. Continua rimanendo composto.

Karsdorp 6,5 – I sostituti non ci sono, ma la benzina scarseggia. Messo in mezzo dal palleggio che porta al tiro, ed anche perde anche qualche pallone di troppo. Innocui i cross. Più vivo nella ripresa. I due precisi lanci per Abraham e Mkhitaryan potevano essere utilizzati meglio.

Veretout 7 – Segue attentamente il foglio delle consegne tattiche. Le due reti che valgono il successo partono da angolo, precisamente calciati. Da flipper il dialogo con Mkhitaryan nel primo quarto d’ora di gara, alla fine del primo tempo il tocco sì col braccio ma sulla linea di Nikolau gli nega il raddoppio.

Cristante 6,5 – Mancano Pellegrini e lo squalificato Mancini: si impossessa così della fascia da capitano, portata a testa alta in una partita non troppo lontana dalle precedenti. Ragionata – forse troppo – la manovra, tempestiva la fase difensiva.

Mkhitaryan 6,5 – Telepass delle trame offensive, porta un po’ di calore e movimento nel freddo e statico attacco giallorosso. Morbida la palla per la rovesciata tentata e non riuscita di Abraham. Riprova a servirlo a fine primo tempo: Tammy colpisce la palla questa volta, ma anche la traversa. Recupera diversi palloni, non addestra bene il lancio di Karsdorp.

Vina 7 – Ha bisogno di una ventina di minuti per scaldarsi. Sfiora il raddoppio con il tiro a giro sul secondo palo, respinto da Provedel. Prende fiducia e crea altri pericoli: la traversa di Abraham nasce da una sua azione personale.

Abraham 6,5 – Funge da torre per il gol – di testa – di Smalling. Conquista falli utili a far respirare la Roma, manda Vina al tiro con una giocata come un (il) dieci. La sfortuna torna a bussare a fine primo tempo: la girata di petto sull’assist di X finisce sulla traversa

Mayoral 5 – Fa rimangiare tutte le belle e speranzose parole spese giovedì. Mai in partita, sbaglia sempre il tocco, anche il più elementare. Grida vendetta il controllo sbagliato sul rinvio pasticciato da Provedel: era al limite dell’area. (Dal 64’ Felix 6 – Torna, caso vuole contro una ligure, dopo aver lasciato il Covid alle spalle. La voglia accumulata post doppietta a Genova, e schizza da una parte all’altra dell’attacco. Dubbiosa l’ammonizione, ne viene condizionato e fatica ad accendersi. Ci riesce nel finale siglando il tris, annullato per un tocco di mano che gli costa una grottesca espulsione).