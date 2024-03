Il futuro di Rui Patricio sembra ormai segnato: non è più considerato il titolare della Roma e in estate scadrà il suo contratto. Il titolare scelto al momento è indubbiamente Mile Svilar, reduce da prestazioni monumentali in campionato ed Europa League. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il club giallorosso è pronto a blindarlo: il padre e l’entourage hanno già iniziato a discutere del rinnovo. La CEO, Lina Souloukou, ha messo in agenda la questione, che dovrebbe preludere anche a un prolungamento. Al momento il contratto di Svilar scade nel 2027 ma dovrebbe essere esteso fino alla stagione successiva.

Non solo, perchè sempre secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Roma starebbe pensando a Pierluigi Gollini. Attualmente è in prestito dall’Atalanta al Napoli che potrebbe riscattarlo per una cifra intorno ai 7 milioni di euro. Un’occasione low cost per avere un giocatore che possa da subito integrarsi con lo spogliatoio, visto che conosce molti dei suoi ex compagni in Under 21.