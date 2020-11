Roma, sono 23 i convocati di Fonseca per il Parma. Presente Pellegrini, out Smalling. Tornano anche Calafiori e Diawara

Sono 23 i convocati di Paulo Fonseca per la partita di domani contro il Parma. Il calcio d’inizio del match di Serie A è fissato alle ore 15. Presente nella lista – come annunciato dal tecnico in conferenza stampa – Lorenzo Pellegrini, mentre non ci sarà Chris Smalling. Questo l’elenco completo.

PORTIERI

Farelli, Mirante, Pau Lopez.

DIFENSORI

Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Mancini, Peres, Spinazzola, Feratovic, Calafiori.

CENTROCAMPISTI

Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Milanese, Mkhitaryan.

ATTACCANTI

Pedro, Borja Mayoral, Carles Perez, Providence, Podgoreanu.