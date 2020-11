Roma, sognando la vetta

Il Messaggero (G. Lengua) – Alla fine dell’ottava giornata, la Roma potrebbe ritrovarsi prima in classifica a pari punti con Milan e Napoli. La priorità, ovviamente, resta la vittoria al rientro dalla sosta, nell’impegno casalingo contro il Parma, domani alle 15 allo Stadio Olimpico. Per ritrovare la Roma prima in classifica alla fine dell’ottava giornata, bisogna tornare a sette anni fa, con Rudi Garcia in panchina: era il suo primo anno nella Capitale e raggiunse il traguardo collezionando solo vittorie. Tanti però i giocatori indisponibili per Fonseca: Dzeko, Kumbulla, Fazio, Santon, Smalling, Zaniolo e Pastore. Ieri si è negativizzato invece Lorenzo Pellegrini, sottoponendosi poi alla visita d’idoneità. “Sono carico e pronto a tornare”, ha scritto su Instagram.