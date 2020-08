Roma, siamo ai vecchi difetti

Il Messaggero (S.Carina) – La Roma si raduna giovedì ed ha 35 giocatori sotto contratto ai quali è stata inviata la lettera di convocazione. Soltanto due saranno assenti: Mirante, causa Covid, e Schick che ha ancora qualche giorno di vacanza. L’inizio del raduno prevede i tamponi e il giorno dopo tutti in campo, meno Pedro e Pastore che sono in infermeria. Sabato Trigoria sarà pronta già a svuotarsi per le convocazioni delle nazionali. Quindi Fonseca dovrà fare a meno di 11-12 elementi che si rivedranno soltanto il 9 settembre a 10 giorni dal campionato. Sino a fine mese le priorità della società saranno le cessioni e la permanenza di Zaniolo e Pellegrini sembra già dimenticata. Una sorta di “atto dovuto” che ora lascia spazio all’attesa per il mercato. Qualche cessione dovrà alleggerire il pesante monte ingaggi e dovrà scalfire quei 100 milioni di plusvalenze che la Roma dovrà fare entro giugno del 2021. Senza contare il nodo più spinoso da sciogliere, quello di Dzeko. Ci vuole pazienza, termine che i tifosi romanisti hanno dovuto ascoltare il più delle volte in questi ultimi anni.