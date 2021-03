Roma-Shakhtar, i convocati di Fonseca. Tornano Dzeko e Ibanez

Edin Dzeko è tornato ad allenarsi ieri ed è tornato nella lista dei convocati oggi, come anticipato da Fonseca in conferenza stampa. Per la partita contro lo Shakhtar c’è anche il rientro di Roger Ibanez, altra pedina fondamentale nello scacchiere Roma. Tra i ritorni anche quello di Davide Santon.

Leggi anche: L’importanza di essere Edin Dzeko – VIDEO

PORTIERI: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

DIFENSORI: Karsdorp, Ibanez, Smalling, Santon, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori.

CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, Villar, Diawara, Mkhitaryan,

ATTACCANTI: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy.