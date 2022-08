Roma-Shakhtar Donetsk, le probabili formazioni e dove vederla: battesimo giallorosso per Dybala, Pellegrini e Matic insieme

Pagine Romaniste (R. Gentili) – La famiglia si riunisce. Quella in campo, come Mourinho ama definirla, e quella dei tifosi. Sarà una giornata di festa. Di festa romanista. Domani lo Shakhtar Donetsk rappresenterà l’ultima prova, il test generale in vista della stagione che partirà la prossima settimana. E domani la Roma e i suoi adepti si ritroveranno a distanza di due mesi, dai festeggiamenti per la Conference League.

Sugli spalti saranno i 65.000, primo degli innumerevoli sold out che si prevedono, saluteranno gli eroi di Tirana e i nuovi arrivati: da Dybala al freschissimo giallorosso Wijnaldum, Matic, Celik e Svilar. Per loro sarà il battessimo.

La serata prenderà il via alle 19:45, i cancelli apriranno alle 18. Lo scopo sarà prettamente benefico, l’incasso verrà devoluto a sostegno di iniziative benefiche per il popolo ucraino, e verrà anche presentata la squadra.

Previste diverse sorprese, che però – come il diktat Friedkin impone – sono avvolte dalla massima riservatezza. L’unica nota è il mini-show di Blanco nell’intervallo. Il cantante vincitore di Sanremo è accesso tifoso giallorosso: negli scorsi giorni ha visitato Trigoria e diversi calciatori hanno assistito al concerto alle Capanelle.

Lo Shakhtar arriverà a Roma dopo il trittico olandese. Tutte e tre le amichevoli disputate sono state contro formazioni orange. Vero è che gli ucraini non hanno mai vinto, ma ne hanno perso solo una, contro l’Ajax (3-1). Pareggi contro Fortuna Sittard (3-3) e Utrecht (2-2). Guidato la scorsa stagione da Roberto De Zerbi, poi dimessosi allo scoppiare della guerra, a guidare gli arancioneri è il croato Igor Jovićević.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-SHAKHTAR DONETSK

Festa ed evento per ritrovarsi, per Mourinho sarà soprattutto la serata in cui verificare lo stato generale della squadra. Contro gli ucraini sarà l’ultima amichevole, dalla settimana prossima si farà sul serio. Il 14 agosto a Salerno comincerà il campionato. Ed allora domani andranno in campo gli attori principali.

Il reparto difensivo non subirà variazioni: Rui Patricio protetto da Mancini–Smalling–Ibanez. Nessun ballottaggio, che in caso riguarderebbe solamente la posizione del centro-sinistra.

Karsdorp certo di andare a destra, sarà ballottaggio sul versante opposto. Spinazzola potrebbe partire dall’inizio per poi fare spazio nella ripresa a Zalewski, titolare nell’ultimo impegno, la vittoria contro il Tottenham.

Come contro gli Spurs, Pellegrini andrà a centrocampo, privo da ieri di Veretout, trasferitosi definitivamente al Marsiglia. In attesa che Wijnaldum entri nei sincroni giallorossi, il capitano scalerà, come potrebbe anche durante l’arco della stagione. L’ultima volta lo ha fatto mettendosi al fianco di Cristante, domani potrebbe trovare Matic, che testerà subito il fuoco dell’Olimpico. Fantasia al potere in attacco: Dybala e Zaniolo dietro un Abraham ancora a secco di gol, forse tenuti in serbo per la reunion con i tifosi.

Lo Shakhtar, invece, adotterà la difesa a 4. In porta Trubin, Konoplya e Korniienko terzini e coppia centrale formata da Bondar e Matviyenko. A schermare davanti alla difesa il solo Stepanenko, insidiato da Djurasek. Totovytskyi, Sudakov, Bondarenko e Mudryk dietro Sikan.

DOVE VEDERE ROMA-SHAKHTAR DONETSK

Anche l’ultima amichevole pre-campionato verrà trasmessa da Dazn. La partita comincerà 20:45, il collegamento sarà a ridosso del fischio d’inizio. Ricky Buscaglia racconterà la prima uscita della nuova Roma all’Olimpico. La piattaforma non trasmetterà la presentazione della squadra, visibile però sui canali social del club.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsorp, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Kumbulla, Tripi, Zalewski, Vina, Zaniolo, Volpato, El Shaarawy, Felix, Shomurodov.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Darboe.

FK SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Trubin; Konoplya, Bondar, Matviyenko, Korniienko; Stepanenko; Totovytskyi, Sudakov, Bondarenko, Mudryk; Sikan.

A disposizione: Shevchenko, Stasiuk, Kryvstov, Farina, Mykhaylichenko, Kyriukhanstev, Kozi, Stepanenko, Topalov, Check, Kryskin, Ocheretko, Vakula, Kulakov.

Allenatore: Ivan Jovićević.