Roma, sette reti nelle prime due gare. L’ultima volta risale alla stagione 2003/04

La Roma di Josè Mourinho stravince contro la Salernitana per 4-0 conquistando altri tre punti e la seconda vittoria consecutiva in Serie A. Per i giallorossi in gol Pellegrini (doppietta per lui), Veretout e Abraham. La squadra, stando a quanto riportato da OptaPaolo, ha messo a segno per la seconda volta dagli anni 70′ sette reti nelle prime due gare di campionato. L’ultima volta che la Roma era riuscita a farlo era nella stagione 2003/2004.

7 – This is only the second time since the 1970s that AS Roma have scored at least seven goals in the opening two Serie A matches of a season (the first in 2003/04 campaign). Overflow.#SalernitanaRoma pic.twitter.com/oUXfkMw29r

— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) August 29, 2021