Roma, Serena Salvione sarà nuovo direttore commerciale

Possibile nuovo “colpo” di mercato per la Roma. Il club giallorosso, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, ingaggerà nei prossimi giorni Serena Salvione in qualità di nuovo direttore commerciale della società. La manager svolgeva lo stesso ruolo nel Napoli da 5 anni ed è stata artefice di diverse partnership tra cui Amazon, Socios e Konami. Salvione è stata scelta direttamente dai Friedkin in persona e dal nuovo amministratore delegato Pietro Berardi, che si è legato al club recentemente. La donna ha rassegnato le dimissioni nei giorni scorsi e a breve inizierà la sua nuova avventura.