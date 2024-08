Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Doveva essere la festa di Dybala, è stato il trionfo dell’umiltà. Perché a far festa non è stato Paulo, la Roma, i quasi 68mila dell’Olimpico ma piuttosto il piccolo Empoli di Sullo (D’Aversa out per squalifica), una squadra che appena ha capito che il gigante è tornato ad addormentarsi e non faceva poi paura più di tanto, se l’è giocata al pieno delle sue possibilità. E la Roma? Tutta da rivedere, perché se Cagliari poteva essere stato un passaggio a vuoto, l’Empoli è già un primo campanello d’allarme.