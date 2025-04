Nel calcio, le tensioni tra allenatori e giocatori non sono una novità, soprattutto in momenti delicati della stagione. Tuttavia, quando si parla di un tecnico carismatico come Roberto De Zerbi, ogni voce di malumore diventa rapidamente un caso mediatico.

Come riportato da L’Équipe, negli ultimi giorni erano emerse indiscrezioni su forti attriti tra De Zerbi e la squadra, alimentando speculazioni su un possibile addio al Marsiglia, con Milan e Roma alla finestra. In conferenza stampa, però, l’allenatore italiano ha voluto chiarire la situazione.

“Oggi sono molto felice di essere l’allenatore dell’OM, perché adoro le sfide e le polemiche fanno parte del gioco”, ha dichiarato De Zerbi. “Questa settimana è stata difficile, ma il mio lavoro è tirare fuori il meglio dai miei giocatori. Le tensioni? Sono dinamiche normali in uno spogliatoio”. Parole che smentiscono ogni voce su una possibile rottura, almeno per il momento.