Roma, segnali di risveglio. Veretout: “Continuare così”

Corriere della Sera (G.Piacentini) – La Roma ieri sera ha visto il baratro. Reduce da tre sconfitte consecutive subisce a freddo il rigore di Kucka causato da un fallo di Cristante. A tirare fuori da guoi Fonseca questa volta non ci ha pensato Dzeko, ma Mkhitaryan e Veretout. Ottavo gol in campionato per l’armeno in appena 18 presenze, non tutte dal primo minuto. E’ toccato sempre a lui servire l’assist a Veretout per il vantaggio. Miki ha giocato alle spalle di Dzeko ed è stata una scelta vincente perchè ha dimostrato ancora di essere fondamentale. Nel secondo tempo è stato ammonito e così non giocherà sabato contro il Brescia. Ci sarà invece Veretout che ieri sera, oltre al gol, ha messo in campo anche molta qualità, impreziosendo la sia prestazione col gol vittoria: “Tre punti fondamentali, ora bisogna continuare così“.