Roma, segnali di crescita a Frosinone. Fonseca, difesa a tre con Cristante

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Il secondo indizio non è certo una prova ma è sicuramente un grande segnale. Anche nella seconda amichevole estiva Fonseca si è affidato alla difesa a tre. Eppure ieri sembrava la volta buona per un ritorno alla difesa a quattro visto che mancavano centrali e invece accanto a Ibanez e Mancini ha giocato Cristante, in attesa del ritorno di Smalling. L’ex Atalanta si trova più a suo agio a fare da regista difensivo che a marcare, come dimostra il gol di Dionisi. Col Frosinone la Roma ha comunque vinto 4-1 grazie alle reti di Karsdorp, Under, Pellegrini e Mkhitaryan. Ha convinto, anche se è entrato solo nel finale, anche Gonzalo Villar.