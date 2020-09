Roma sconfitta a tavolino

Il Tempo (A.Austini) – Un errore inammissibile in qualsiasi categoria. La Roma perderà a tavolino contro il Verona per 3-0 perchè si è dimenticata di inserire Diawara nella lista dei calciatori over 22. Il Giudice Sportivo, applicando le norme vigenti, non potrà far altro che decretare la sconfitta per i giallorossi. Sperare che il ricorso già annunciato in via formale dalla Roma possa portare a un ribaltamento della decisione è quasi inutile. Tutto nasce dall’errore di chi era addetto a inviare la lista alla Lega (spetta alla segreteria sportiva e per questo il responsabile Longo ha deciso di dimettersi) entro le 12 di venerdì. Visto che nello scorso campionato Diawara risultava tra i baby dell’elenco, chi ha compilato la lista ha dimenticato di spostarlo nello slot giusto. Al momento della consegna della formazione all’arbitro era ancora possibile salvarsi, non mandandolo in campo. E’ scattato l’aler automatico della Lega, ma invece di correggere il tutto si è completato il pasticcio. La Roma ha chiesto il motivo di questo alert, ma non avrebbe ricevuto spiegazioni: “Non siamo in grado di capire, poi vi diremo“. Sarebbe stata questa la risposta della Lega.