La Roma dona 1400 paia di scarpe da lavoro alla Croce Rossa

L’AS Roma e il Technical Partner Sparco hanno donato 1.400 paia di scarpe antinfortunistiche da lavoro alla Croce Rossa di Roma.

L’iniziativa, realizzata attraverso la fondazione giallorossa Roma Cares, è stata pensata per supportare l’Organizzazione di Volontariato in un periodo particolarmente delicato scaturito dall’emergenza per il Covid-19.

“In questo periodo di difficoltà e di emergenza c’è soprattutto l’esigenza di poter fare affidamento su prodotti e attrezzatture che garantiscano la sicurezza”, ha affermato l’AD di Sparco, Claudio Pastoris. “La nostra missione da oltre 40 anni è di proporre soluzioni per la tutela personale, cosi nello sport come nel lavoro di tutti i giorni. È in base a questi principi che insieme ad AS Roma ed attraverso la fondazione Roma Cares, abbiamo deciso di garantire una fornitura delle nostre scarpe antinfortunistiche alla Croce Rossa italiana, istituzione tra le più importanti ed esposte e da sempre in prima fila nei momenti di maggior bisogno. A loro vorremmo dimostrare la nostra vicinanza e a nostro modo dire: Grazie”.

Queste le parole del COO dell’AS Roma Francesco Calvo sull’iniziativa: “Sin dall’inizio dell’emergenza scaturita dal Covid-19 abbiamo affiancato le istituzioni che operano sul territorio, sostenendo le strutture e le persone più bisognose, tramite la nostra fondazione Roma Cares. Oggi il coinvolgimento di Sparco ci rende particolarmente soddisfatti, in quanto testimonia la capacità del Club di allargare l’orizzonte delle proprie partnership, rivolgendo l’attenzione ad attività socialmente rilevanti. A tal proposito siamo lieti di poter compiere questo gesto in favore di un’organizzazione fortemente impegnata come lo è la Croce Rossa”.

“Siamo grati a Sparco e AS Roma per questa donazione e per il senso di vicinanza ai nostri Volontari. Croce Rossa di Roma è stata in prima linea nei momenti più duri di questa emergenza e continua ad esserlo anche oggi sia sul piano sanitario che dal punto di vista sociale. Il nostro aiuto, in questo periodo, l’abbiamo definito “Il Tempo della Gentilezza” e ci ha visto percorrere molta strada per sostenere le persone più fragili e in difficoltà. Questa donazione ci supporta e ci sostiene dandoci nuovi strumenti per continuare ad essere presenti lì dove c’è bisogno”, ha dichiarato Debora Diodati, Presidente della Croce Rossa di Roma.

