Si va verso il sold out per Roma-Sassuolo. Come fa sapere il club giallorosso attraverso il proprio account Twitter, infatti, sono rimasti a disposizione solamente 1000 biglietti per il match di domenica in programma alle ore 20:45.

⚠️ULTIMI 1000 BIGLIETTI A DISPOSIZIONE⚠️ — AS Roma (@OfficialASRoma) September 9, 2021