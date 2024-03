Nella 29ª giornata di Serie A la Roma affronterà il Sassuolo. Come già successo prima di Fiorentina-Roma, Daniele De Rossi non parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match. Nessuno strano motivo dietro a questa decisione, semplicemente la vicinanza tra la gara di Europa e di campionato e il poco tempo a disposizione per preparare la sfida.