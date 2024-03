Nella gara di andata di Europa League tra Milan e Roma ci sarà un grande assente per i rossoneri. Stefano Pioli dovrà fare a meno di Tomori, che ieri nel corso della sfida contro lo Slavia Praga ha rimediato un cartellino giallo. Il difensore era diffidato. In casa giallorossa invece squalificato N’Dicka, con Cristante, Paredes e Spinazzola che restano in diffida.