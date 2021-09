Roma-Sassuolo, cancelli aperti alle ore 18.15

Il 50% di capienza possibile dello Stadio Olimpico questa sera sarà tutto riempito. Saranno 30mila i tifosi presenti per sostenere la Roma contro il Sassuolo nella terza giornata di Serie A. L’apertura dei cancelli, come riportato dal profilo Twitter del club, è prevista per le ore 18.15 per consentire una perfetta entrata nella struttura senza creare assembramenti.

I cancelli apriranno alle 18:15, mentre il nuovo store di viale delle Olimpiadi sarà operativo dalle 17 🏟️ Pronti a #RomaSassuolo? DAJE ROMA! 🔴🟡 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 12, 2021