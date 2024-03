Pagine Romaniste – Nuovo appuntamento con la Roma di Daniele De Rossi, che alle 18:00 accoglie il Sassuolo allo stadio Olimpico. Dopo la sconfitta nella trasferta inglese, che non ha compromesso il passaggio del turno in Europa League, i giallorossi privi di Dybala si riaffacciano sulla Serie A. Tornano Lukaku, Angeliño e El Shaarawy dal 1’. Il belga non è al top per una infiammazione all’anca.

I neroverdi, vincitori con il Frosinone di Di Francesco nell’ultimo turno di campionato, arrivano alla sfida odierna con la voglia di uscire dal pantano della zona salvezza. Pinamonti guiderà l’attacco degli emiliani, supportato da Laurentie.

TABELLINO



AS ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp (70′ Celik), Mancini, Llorente, Spinazzola (36′ Angeliño); Cristante, Paredes, Pellegrini; Aouar (70′ Baldanzi), El Shaarawy (86′ Huijsen); Lukaku (86′ Azmoun).

A disposizione: Rui Patricio, Boer, N’dicka, Karsdorp, Bove, Zalewski.

Allenatore: De Rossi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti (86 Tressoldi); Racic (79′ Bajrami), Obiang (72′ Volpato); Defrel (73′ Boloca), Matheus Henrique, Laurienté; Pinamonti (79′ Mulattieri).

A disposizione: Cragno, Pegolo, Missori, Kumbulla, Tressoldi, Lipani, Castillejo, Ceide.

Allenatore: Ballardini.

Arbitro: Manganiello.

Assistenti: Bindoni e Tegoni.

IV Uomo: Collu.

VAR: Sozza.

AVAR: Abisso.

Marcatori: 50′ Pellegrini (R).

Ammoniti: Pellegrini (R), Azmoun (R), Erlic (S).

Espulsi: –

Note: 66.871 spettatori.

SECONDO TEMPO

90'+4 – VINCE LA ROMA. Giallorossi restano a meno 3 dal quarto posto grazie a una perla di Pellegrini Roma 1-0 Sassuolo#ASRoma #SerieA #RomaSassuolo — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 17, 2024

80' – Che rischio per la Roma. Llorente devia la palla verso la sua porta, Svilar con un riflesso salva sul palo. Il rimpallo cade sui piedi di Viti che, per fortuna della Roma, calcia altissimo Roma 1-0 Sassuolo#ASRoma #SerieA #RomaSassuolo — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 17, 2024

75' – Roma vicinissima al raddoppio. Baldanzi con una magia si libera in area e calcia di destro. Coniglio con un grande intervento salva i suoi Roma 1-0 Sassuolo#ASRoma #SerieA #RomaSassuolo — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 17, 2024

72' – Doppio cambio per il Sassuolo. Fuori: Obiang e Defrel. Dentro: Boloca e Volpato Roma 1-0 Sassuolo#ASRoma #SerieA #RomaSassuolo — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 17, 2024

69' – Doppia sostituzione per la Roma. Fuori: Karsdorp e Aouar. Dentro: Celik e Baldanzi Roma 1-0 Sassuolo#ASRoma #SerieA #RomaSassuolo — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 17, 2024

58' – Azione prolungata della Roma con Cristante che al momento del tiro è stato rimpallato dalla difesa. Ammonito Pellegrini che stende Defrel che stava ripartendo Roma 1-0 Sassuolo#ASRoma #SerieA #RomaSassuolo — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 17, 2024

50' – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA ROMA. Pellegrini riceve dalla sinistra si accentra e calcia a giro sul secondo palo e infila la palla alle spalle di Consigli Roma 1 -0 Sassuolo#ASRoma #SerieA #RomaSassuolo — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 17, 2024

PRIMO TEMPO

43' – Buona giocata della Roma al limite dell'area avversario. Cristante cerca in mezzo Lukaku, ma la palla viene deviata all'ultimo e arriva docile nelle mani di Consigli Roma 0-0 Sassuolo#ASRoma #SerieA #RomaSassuolo — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 17, 2024

28' – Roma che esce bene dal pressing con Llorente. Poi è lo stesso spagnolo a regalare una rimessa laterale al Sassuolo Roma 0-0 Sassuolo#ASRoma #SerieA #RomaSassuolo — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 17, 2024

24' – Ripartenza del Sassuolo con Laurientè che arriva sul fondo e crossa. Mancini lo ribatte in angolo, il primo della partita Roma 0-0 Sassuolo#ASRoma #SerieA #RomaSassuolo — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 17, 2024

19 ' – Ottimo recupero di Pellegrini su Henrique. Il Capitano sventa una potenziale situazione pericolosa per il Sassuolo Roma 0-0 Sassuolo#ASRoma #SerieA #RomaSassuolo — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 17, 2024

15' – Buona azione del Sassuolo con Laurientè. Il francese entra in area di rigore e crossa, ma viene ben respinto dalla difesa della Roma Roma 0-0 Sassuolo#ASRoma #SerieA #RomaSassuolo — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 17, 2024

5' – Lukaku vicino al gol. Spinazzola con un cross perfetto trova il belga che schiaccia di testa. Palla di poco fuori Roma 0-0 Sassuolo#ASRoma #SerieA #RomaSassuolo — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 17, 2024

PRE PARTITA

Ore 17:04 – Ecco la formazione ufficiale della Roma:

Ore 16:21 – C’è anche Abraham a disposizione di De Rossi. Torna in panchina per la prima volta dopo l’infortunio del 2023.

Ore 16:07 – Lukaku partirà titolare nonostante l’infiammazione all’anca. Lo riporta Angelo Mangiante di Sky Sport.