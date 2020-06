Roma-Sampdoria 2-1, le pagelle dei quotidiani: Dzeko monumentale. Male Peres e Diawara

Pagine Romaniste – La Roma torna in campo e lo fa vincendo. Contro la Sampdoria arriva un 2-1 che definire sofferto è dire poco. Questi tre punti però sono importantissimi per la squadra di Fonseca che rischiava di vedere il distacco dall’Atalanta aumentare fino a 9 punti. A passare in vantaggio nel primo tempo sono i doriani grazie ad un’amnesia difensiva giallorossa con Gabbiadini che ne approfitta e mette la palla in porta quasi dalla linea di fondo. La rimonta capitolina arriva nella ripresa grazie a quel fantastico attaccante che è Edin Dzeko. Due gol, uno con il sinistro e uno con il destro, entrambi al volo sul lancio di Pellegrini prima e Cristante poi. Il bosniaco raggiunge Manfredini nella classifica dei migliori bomber della storia della Roma.

I VOTI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Mirante 7; Bruno Peres 5, Ibañez 6, Smalling 6, Kolarov 6.5; Veretout 6.5, Diawara 4.5; Carles Perez 6, Pastore 6, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 8; Zappacosta 6, Pellegrini 7.5, Cristante 6.5, Under 5.5, Kalinic S.V.. All.Fonseca 6.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Mirante 6; Bruno Peres 5, Ibañez 5.5, Smalling 6.5, Kolarov 5.5; Veretout 7, Diawara 4; Carles Perez 5, Pastore 5, Mkhitaryan 6; Dzeko 8; Zappacosta 6, Pellegrini 6.5, Cristante 6.5, Under S.V., Kalinic S.V.. All.Fonseca 6.

TUTTOSPORT

Mirante 6; Bruno Peres 5, Ibañez 5, Smalling 5.5, Kolarov 6; Veretout 6.5, Diawara 4; Carles Perez 5.5, Pastore 5, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 8; Zappacosta 6, Pellegrini 7.5, Cristante 6.5, Under 5, Kalinic S.V.. All.Fonseca 6.5.

IL MESSAGGERO

Mirante 6.5; Bruno Peres 4.5, Ibañez 5.5, Smalling 5.5, Kolarov 5.5; Veretout 6, Diawara 4; Carles Perez 5.5, Pastore 5, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 8; Zappacosta 6, Pellegrini 7, Cristante 6, Under S.V., Kalinic S.V.. All.Fonseca 6.

IL CORRIERE DELLA SERA

Mirante 7; Bruno Peres 4.5, Ibañez 6, Smalling 6, Kolarov 5.5; Veretout 6, Diawara 4; Carles Perez 5, Pastore 4.5, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 8; Zappacosta 6, Pellegrini 7, Cristante 7, Under S.V., Kalinic S.V.. All.Fonseca 6.

IL TEMPO

Mirante 6; Bruno Peres 5, Ibañez 6, Smalling 6, Kolarov 5.5; Veretout 6.5, Diawara 4; Carles Perez 5, Pastore 5, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 8; Zappacosta 6.5, Pellegrini 7, Cristante 6.5, Under S.V., Kalinic S.V.. All.Fonseca 6.5.

LA STAMPA

Mirante 6.5; Bruno Peres 5, Ibañez 5.5, Smalling 5.5, Kolarov 6; Veretout 6.5, Diawara 4; Carles Perez 5.5, Pastore 4.5, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 8; Zappacosta 6, Pellegrini 6.5, Cristante 6, Under S.V., Kalinic S.V.. All.Fonseca 6.5.

IL ROMANISTA

Mirante 6.5; Bruno Peres 5.5, Ibañez 6, Smalling 6.5, Kolarov 6; Veretout 6, Diawara 5; Carles Perez 5.5, Pastore 5.5, Mkhitaryan 6; Dzeko 7.5; Zappacosta 6, Pellegrini 6.5, Cristante 6.5, Under S.V., Kalinic S.V.. All.Fonseca 6.5.