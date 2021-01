Roma-Sampdoria, i convocati di Ranieri: Keita squalificato, c’è Candreva

Dopo la sconfitta interna subita contro il Sassuolo, gara terminata 3-2 in favore dei neroverdi, la Sampdoria cerca il riscatto e punti preziosi in ottica salvezza allo Stadio Olimpico, dove ad attenderla ci sarà la Roma di Paulo Fonseca. Di seguito, la lista dei giocatori convocati da mister Claudio Ranieri per il match di domani sera. C’è anche Candreva, che ha fatto pace col testaccino da tempo e non a caso era stato convocato già contro il Crotone:

Portieri

Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori

Augello, Bereszynski, Colley, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti

Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti

La Gumina, Quagliarella, Ramírez.