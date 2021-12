Roma-Sampdoria 1-1, le pagelle: Mancini leader, Ibanez disconnesso

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Natale amaro. Toccata la gioia con un dito a Bergamo, la Roma stecca contro la Sampdoria, nuovamente guastafeste. In una gara lenta e confusa, la squadra di Mourinho trova la rete solamente nella ripresa con Shomurodov (72’). Il vantaggio però non dura neanche dieci minuti: all’80’ arriva il pareggio di Gabbiadini (80’). In una giornata di campionato dai risultati favorevoli, la Roma non fa lo scatto necessario. Il 2021 terminerà al sesto posto, a pari punti (32) con la Fiorentina. Il quarto posto – difeso dall’Atalanta, che ieri ha pareggiato con il Genoa – dista 6 lunghezze.

LE PAGELLE

Rui Patricio 6 – Il primo pericolo non è blucerchiato, ma arriva dai compagni con lo scontro fortuito con Ibanez. Arrivano poi anche i sussulti doriani: c’è sul tiro di Gabbiadini dalla distanza. Gira da una parte sul gol di Gabbiadini, in cui respinge anche il tiro di Colley, con l’ausilio del palo.

Mancini 6,5 – Sconfitto in qualche uno contro uno, buoni gli anticipi. Preso sul tempo, alla mezz’ora viene ammonito. Secondo giallo dopo quello di Bergamo. A fine primo tempo vede il sentiero per Abraham: conquistato l’angolo, stacca di testa sullo stesso ma non colpisce bene poiché deve arretrare per farlo. Nella ripresa prende in mano la squadra curando per primo gli sprint offensivi e rimediando ad errori dei compagni di reparto.

Smalling 6 – Certamente l’attacco della Samp non è impegnativo come quello bergamasco. Chris è però sempre attento e respinge al mittente quasi tutti gli attacchi. Il solo sul quale è inspiegabilmente disattento è sul palo di Candreva. Recupera terreno con la scivolata su Gabbiadini con cui nasce il vantaggio. Ritrovato, anticipa anche Rui di testa cinque minuti dopo. Entra nel pareggio.

Ibanez 5 – Il difensore pensante, poi cade nel sonno. Risolve più di qualche situazione ragionando e controllando con il corpo, ad esempio su Caputo a fine primo tempo. Ottimo anche l’anticipo su Gabbiadini poco prima. Rimane negli spogliatoio e da pensante si trasforma in dormiente, commettendo molte leggerezze, soprattutto in uscita.

Karsdorp 6 – Più libero nelle scorribbande offensive, ne approfitta per servire una buona quantità di cross, che ogni tanto manca di qualità. Di certo non quello al 35’ per Abraham. Cinque minuti aveva fatto scorrere brividi ai tifosi con un rischioso controllo in area su traversone dall’altro lato. Chiamato da Candreva nella sua tana, Augello entra in casa nell’azione del palo di Candreva.

Veretout 6 – Riaccende il motore e va a mille. La punizione battuta ad inizio partita è quasi un tiro, non girato in rete dalla folta presenza giallorossa in area. Ribaltando il fronte, crea le principali azioni romaniste. Inganna poi i compagni con una finta di tiro: ci poteva stare la vera esecuzione data la posizione invitante. Chiude un cross basso a fine primo tempo. Capitolo impostazione: stesso discorso di Cristante(Dal 67’ Shomurodov 6,5 – Segna. E fa segnare. Il blucerchiato fino a poco tempo rappresentava il nemico. Se ne ricorda e lo castiga con caparbietà. Presente nell’azione del pareggio: Quagliarella rimette dentro con l’uzbeko davanti).

Cristante 6 – La gara è composta dal solito ordine, sempre ben accetto ma forse oggi monotono. Un po’ di disordine – quindi più inventiva, più coraggio – in una partita di un ritmo così basso deve esserci. L’angolo arriva anche per la sua troppa frenesia in area: scivola inutilmente, quando poteva rimanere in piedi ed aiutare l’uscita.

Mkhitaryan 5,5 – Divide con Mancini la palma di migliore in campo. Guida ogni singola azione colorandola con la consueta eleganza ed intelligenza. Regala così giocate di livello, Coe la girata no look per Vina dopo appena cinque minuti. Ci mette poi anche voglia ed il primo tiro nella porta di Falcone – arrivato solo al 41’ – è suo. È l’unico a seguire la finta di Veretout: mette dentro il cross, che si perde a metà tra Zaniolo ed Abraham. Si perde nella ripresa.

Vina 6 – Subisce una busta ad inizio gara, la cancella con un tiro alto. A Bergamo aveva evidenziato migliorie difensive, oggi non le conferma. (Dal 67’ El Shaarawy 5,5 – Rientra dopo l’infortunio e trova la Samp, vecchio nemico. Una folata appena mette piede in campo, dopo errori).

Zaniolo 6 – Impegnato per gran parte della partita in battaglie personali – e non solo – per cercare fallo, perde lucidità quando serve la sua fantasia. Si accende con due tiri, ma niente di che. È, invece, il tocco per Shomurodov che infatti poi segna.

Abraham 6 – Subito un tiro ad incrociare, poi il fallo di Colley segnerà il resto della gara. Regala comunque giocate di alta fattura, lo fa anche nell’azione del cross di Karsdorp, sciupato per poca coordinazione. (Dal 47’ Felix 5 – Entra solo con le liguri. Con il Genoa ha trovato la gioia, contro lo Spezia l’espulsione ed oggi un po’ di buio. L’impegno non manca, non c’è però la giusta freddezza sulla respinta di Audero: il tiro è praticamente addosso al portiere blucerchiato, già a terra).