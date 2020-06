Sampdoria, Ranieri: “Rimane amarezza per il risultato contro la Roma, ma ci salveremo”

La Gazzetta dello Sport (F.Grimaldi) – Pochi giorni fa Claudio Ranieri e la sua Sampdoria hanno messo in difficoltà la Roma che è riuscita a passare sui blucerchiati soltanto nel finale, grazie a due incredibili gol di Edin Dzeko. Il testaccino è stato intervistato dal quotidiano ed è tornato proprio sulla partita dell’Olimpico. Queste le sue parole:

Lei è stato tra i primi fautori dei cinque cambi, ma all’Olimpico in questo senso si è visto il divario con i grandi club. La Roma in panchina aveva Lorenzo Pellegrini…

Ma questo già si sapeva. Se in rosa hai tanti campioni, tolto uno puoi metterne un altro. Le grandi sono avvantaggiate. Io, però, rimango favorevole: la Samp ha avuto molti calciatori contagiati dal Covid-19, e non sapevamo come avrebbero potuto reagire. E poi il caldo… I cinque cambi sono ok: ho una rosa omogenea, ma con buoni giocatori.

Il primo tempo con la squadra di Fonseca può aver scacciato l’incubo, confermato dai numeri, di una Samp troppo arrendevole sino a metà gara?

Siamo andati a segno nei primi quindici minuti, e va benissimo. Ai ragazzi avevo chiesto di iniziare la partita come avevamo terminato quella con l’Inter. Resta l’amarezza per il risultato, ma sono sicuro che con questa determinazione ci salveremo.