Davide Santon è da molto tempo nella lista dei partenti. In attesa di capire il suo futuro, il terzino giallorosso in questi giorni sta svolgendo, come di consueto, gli allenamenti con il resto dei compagni. Oggi il calciatore classe ’91 avrebbe dovuto giocare nell’amichevole contro il Sambenedettese, ma non ci sarà per un affaticamento muscolare.