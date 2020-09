LIVE – Roma-Sambenedettese, le formazioni ufficiali. C’è Pau Lopez in porta. Karsdorp e Calafiori sulle fasce

Pagine Romaniste – E’ la prima uscita per la seconda Roma di Paulo Fonseca. A Trigoria arriva la Sambenedettese che affronta una formazione rimanegiata per via dei tanti nazionali che hanno abbandonato il Centro Sportivo per gli impegni di Nations League. Fuori anche Kluivert, Carles Perez e Bruno Peres che sono positivi al COVID, mentre c’è il rientro di Mirante che ieri è tornato ad allenarsi. Per la prima c’è Pau Lopez in porta. Confermata la difesa a tre con Jesus, Fazio e Ibanez. Karsdorp e Calafiori sugli esterni, mentre in mediana Diawara e Veretout. Alle spalle di Perotti ci sono Villar e Mkhitaryan.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Juan Jesus; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Villar, Mkhitaryan; Perotti.

A disposizione: Boer, Astrologo, Simonetti, Ciervo, Seck, Bamba, Trasciani, Bouah, Ciucci, Morichelli, Antonucci, Riccardi.

Allenatore: Paulo Fonseca.

SAMBENEDETTESE CALCIO: Nobile; Biondi, Trillò, Di Pasquale, Nocciolini, Botta, Lopez, Liporace, Rocchi, Lavilla, Angiulli.

A disposizione: Laborda, Chacon, Magliulo, Occhiato, Enrici, Cardoni, Masini, De Ciancio, Lescano.

Allenatore: Paolo Montero.



