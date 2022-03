Roma, sa tutto Karsdorp: il Vitesse non ha segreti

Corriere dello Sport (G. Marota) – Ad Arnhem la Roma affronterà domani il Vitesse per l’andata degli ottavi di finale di Conference League, qui un giovanissimo Karsdorp giocò la prima partita da titolare con la maglia del Feyenoord il 9 novembre 2014; uno scialbo 0-0 con tanto di infortunio, che lo obbligò a lasciare il campo al 67′. Eppure, per lui, quella tappa rappresenterà per sempre l’inizio di un sogno.

Oggi il 27enne parlerà in conferenza stampa con José Mourinho, a un’ora da casa, nel posto in cui è cominciata la sua carriera da professionista. All’allenatore ha già confidato pregi e difetti degli avversari, che stanno vivendo un momento di crisi non solo per i risultati altalenanti (sono sesti in classifica), ma anche per gli incidenti nella gara di sabato contro lo Sparta Rotterdam.

L’ultima volta che il romanista ha giocato nel suggestivo Gelredome, a marzo del 2016, il Feyenoord vinse 0-2 proprio con due suoi assist. Domani toccherà quota 35 presenze in stagione, tutte da titolare tranne una (a Cagliari, il 16 gennaio).