Roma, Roberto Pruzzo compie 68 anni. Gli auguri del Club: “Lode a te! Buon compleanno, Bomber!”

Oggi compie gli anni uno dei migliori attaccanti della storia del calcio italiano e che la Roma ha avuto l’onore di avere tra le fila: Roberto Pruzzo. Con il Club giallorosso vinse un campionato (1982-1983), quattro Coppe Italia e tre volte il titolo di capocannoniere in Sere A.

La Roma lo ricorda con un fantastico gol di rovesciata fatto ai danni di una Juve all’epoca prima in classifica. Era il 4 Dicembre del 1983, alle 14:00, in una Torino che vide riempire lo stadio già tre ore prima dai tifosi capitolini in trasferta per sostenere la Roma detentrice dello scudetto.

In quel match aprì le marcature Bruno Conti al 62’, rimontato da Platini e Penzo rispettivamente al 72’ e al 77’. Sembrava una partita chiusa quando invece, al 90’ una rovesciata di Pruzzo cambiò definitivamente il risultato.

Rivediamo il suo gol postato su Twitter dalla Roma con dedica: “Lode a te, Roberto Pruzzo! Buon compleanno, Bomber!”