Leggo (F. Balzani) – Roma-Inter senza curva Sud, almeno per 15′. Ma con un Dybala in più. L’argentino non sente più dolore al flessore e oggi tornerà a lavorare in gruppo dopo aver disertato la Nazionale e la partita di Monza. Anche Dovbyk ha smaltito il leggero fastidio muscolare.

Juric avrà quindi la coppia dei sogni nel big match di domenica sera che vedrà però la nuova protesta della Curva. “Resteremo fuori ancora per 15′ e in silenzio per far risaltare ancor più il dissenso vista l’importanza della partita e protestare contro una dirigenza che non sta facendo seguire i fatti tra bandiere vilipese, stemma mai restituito, disorganizzazione diffusa, merchandising approssimativo, scelta di persone inadeguate a rappresentare la Roma sotto tutti i profili. Per guidare la Roma non è sufficiente spendere soldi ma creare e rappresentare una società in cui ciascun romanista possa rispecchiarsi e della quale essere orgoglioso. Si invitano i romanisti di tutti i settori ad unirsi nella protesta. Friedkin, esigiamo un cambio di rotta”.

Foto: [Michael Campanella] via [Getty Images]