Roma-Real, avanti per Mayoral ma Fonseca rivorrebbe Kalinic

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato, il tempo stringe e Paulo Fonseca sta pressando la Roma per avere a disposizione almeno altre due pedine in più per rinforzare quei ruoli al momento più fragili. La priorità è il difensore centrale: il tecnico portoghese è stato messo al corrente dei problemi per arrivare a Chris Smalling ma sta comunque chiedendo a Fienga di aspettare gli ultimi giorni di mercato per provare un ultimo assalto. Il Manchester United continua a chiedere venti milioni, la Roma al momento è disposta a spenderne soltanto dodici e studia altri profili. Il primo è quello di Marcao: il centrale per una cifra vicina ai tredici milioni può lasciare Istanbul e approdare a Trigoria. Sul tema vice Dzeko la Roma ha invece puntato con forza su Borja Mayoral, ventitreenne spagnolo del Real Madrid. Il giocatore ha già detto sì alla destinazione giallorossa, i due club lavorano per trovare la formula per il trasferimento. La Roma chiede il prestito con diritto di riscatto, il Real vuole invece monetizzare, non scende sotto i dieci milioni più bonus e ha convocato il ragazzo per l’esordio di stasera contro il Betis Siviglia. Intanto Kalinic sta continuando ad offrirsi per tornare a Trigoria e Fonseca sarebbe favorevole. Non invece il club che ha individuato in Mayoral un profilo giovane e di buone prospettive.