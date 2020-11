Roma, casting direttore sportivo: Campos si allontana. Prende quota John de Jong

La Roma è ancora alla ricerca di un direttore sportivo dopo il licenziamento di Petrachi. L’obiettivo numero uno, come riporta il telegraaf.nl, è quello di Campos ma da 10 giorni le trattative con il dirigente ultimamente vicino al Lille si sono arenate. Per questo il nome di John de Jong, attualmente direttore sportivo del Psv, prende sempre più quota. De Jong sarebbe lusingato dall’offerta giallorossa ma allo stesso tempo non sarebbe molto propenso a lasciare il Psv visto che il suo lavoro è iniziato da poco.