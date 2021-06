Roma, problema prestiti ed esuberi: Pinto al lavoro per Mou e il bilancio

gazzetta.it – Cedere per poter investire: questo il complicato compito di Tiago Pinto che cerca di consegnare a Mourinho una rosa funzionale in vista della prossima stagione. In alcuni casi la soluzione sembra potersi trovare – vedi Santon – in altri si sono registrate brusche frenate. Come per Steven Nzonzi, che non passerà al Rennes a titolo definitivo. I giallorossi dovranno cercare dunque un’altra soluzione per liberarsi da un ingaggio da quasi 4 milioni di euro. Più o meno lo stesso che percepisce Alessandro Florenzi, che però ha più mercato: la pista PSG non è ancora definitivamente chiusa, in Italia piace a Inter e Juve e ci sono estimatori anche in Premier. A Trigoria c’è poi fiducia per la cessione di Robin Olsen – su di lui si muovono club inglesi e tedeschi -, mentre nessuna offerta concreta è stata avanzata per Cengiz Under – ma potrebbe finire in Bundesliga -. Possibile ritiro con Mou invece, almeno nella prima fase, per Justin Kluivert.