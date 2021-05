Roma Primavera, Morichelli rinnova fino al 2024 – FOTO

Raul Morichelli rinnova il contratto con la Roma fino al 2024. Il classe 2002 si è ritagliato uno spazio importante nella Roma Primavera, diventando uno dei punti fermi della squadra di mister Alberto De Rossi e per questo il club ha voluto dargli fiducia con il rinnovo. È lo stesso difensore a comunicarlo condividendo la foto della firma su Instagram. Questo il suo messaggio:

“Sono contento di poter comunicare che ho firmato il contratto fino al 2024 con la Roma. Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia per esserci sempre stata e a Diego Tavano e Tiziano Topa (i procuratori, ndr) per avermi accompagnato in questo percorso. Dedico questo momento in special modo a tutta la mia famiglia e Alice Caterbi (la fidanzata, ndr)”. Assieme a Morichelli e ai suoi agenti, al momento del rinnovo c’era anche Morgan De Sanctis.