Intervistato ai microfoni ufficiali del club, l’allenatore della Roma Primavera, Federico Guidi, ha parlato dell’impegno di domani contro il Cagliari, ma anche della pesante sconfitta subita con il Monza. Queste le sue dichiarazioni:

Il ko per 1-4 contro il Monza?

“Abbiamo cercato di capire quello che non è andato, cioè tanto. È stata la prestazione più brutta da un anno e mezzo a questa parte, sono errori che in un percorso con i giovani possono succedere, l’importante è capire i motivi. Ci stiamo preparando per la gara contro il Cagliari, stiamo analizzando per capire come tornare a giocare come sappiamo”.

Quanto una vittoria aiuterebbe a liberare la testa dei ragazzi?

“I risultati ti fanno giocare con più serenità, ma non dobbiamo lasciarci annebbiare. Si può perdere ma non come contro il Monza, abbiamo giocato in maniera passiva e abbiamo subìto l’avversario. È importante ripartire e trovare la serenità per tornare protagonisti, tutta quella abilità che abbiamo che ci ha portato a vincere due trofei”.

All’andata ci una bella partita da parte della Roma?

“Sì, vincemmo meritatamente. Abbiamo di fronte un avversario ostico, è una squadra che gioca bene, è intensa come lo è tutto il campionato. La classifica è molto corta, ogni settimana ci sono risultati in bilico e le favorite perdono punti. Dobbiamo prepararci al meglio e avere tanto spirito di rivalsa per questo periodo negativo”.